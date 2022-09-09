اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:23 م
أكرم القصاص
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باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. جلسة برلمانية 10 ساعات و96 طلقة لتأبين الملكة إليزابيث.. كوريا الشمالية تعلن نفسها دولة نووية.. ملك البحرين يصدر أمرًا ملكيا بتحديد موعد الانتخاب البرلمانية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:45 م
باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. جلسة برلمانية 10 ساعات و96 طلقة لتأبين الملكة إليزابيث.. كوريا الشمالية تعلن نفسها دولة نووية.. ملك البحرين يصدر أمرًا ملكيا بتحديد موعد الانتخاب البرلمانية إليزابيث
إعداد شيماء بهجت

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جلسة برلمانية 10 ساعات و 96 طلقة لتأبين الملكة إليزابيث اليوم

تشهد بريطانيا اليوم العديد من الإجراءات لتأبين الملكة إليزابيث الثانية، ملكة البلاد التي رحلت الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.

الملكة إليزابيث الثانية

رئيسة تايوان تصف الملكة إليزابيث الثانية بـ"العمود الفقرى للديمقراطية العالمية"

أعربت رئيسة تايوان تساى إنج ون اليوم الجمعة، عن تعازيها للحكومة البريطانية وشعوب الكومنولث والملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك وفقا لما أعلنه مكتبها.

 تساى إنج ون 

تنفيذا لرغبة إليزابيث.. كاميلا باركر تصبح ملكة لبريطانيا وتتوج بجوار تشارلز

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن كاميلا باركر، الذى اتهمها البعض بأنها مدمرة للزواج، على الأقل من جانب أميرة ويلز ديانا، ستصبح ملكة، وسيتم تتويجها بجوار الملك تشارلز الثالث عند تتويجه.

كاميلا باركر

شجرة العرش البريطانية.. اعرف ترتيب الخلافة بعد تولى الملك تشارلز الثالث

أصبح تشارلز الثالث تلقائيا هو الملك الجديد لبريطانيا عقب وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية عن 96 عاما، أمس الخميس.

ترتيب العرش

جوتيريش يصل باكستان ويناشد دول العالم تقديم المساعدات فى أعقاب الفيضانات

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة، دول العالم لمساعدة باكستان فى أعقاب الفيضانات العارمة التى شهدتها مؤخرا وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة وتشريد مئات الآلاف الآخرين.

جوتيريش

دبلوماسى روسى: الدول الغربية فرضت 11 ألف عقوبة على روسيا

قال المندوب الروسى الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة "إن الدول الغربية فرضت 11 ألفا من العقوبات والقيود المختلفة على روسيا، وهو الأمر الذلا لم يلحظه المواطنون الروس".

الحرب الروسية الاوكرانية

كوريا الشمالية تعلن نفسها دولة نووية.. وزعيمها: امتلاك السلاح النووى حق لا رجعة عنه

أعلن برلمان كوريا الشمالية فجر الجمعة البلاد دولة نووية، وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن امتلاك بيونج يانج السلاح النووي حق لا رجعة عنه. وأكد البرلمان أن الزعيم كيم جونغ أون يمتلك السلطة الكاملة على القرارات حول استخدام السلاح النووي.
زعيم كوريا الشمالية
 
أعلنت لبنان الحداد الرسمى لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الجمعة، وحتى بعد غد الأحد، وذلك حدادا على رحيل ملكة المملكة المتحدة اليزابيث الثانية.
 
نجيب ميقاتى
 

السعودية تؤكد موقفها الثابت من الإرهاب بكافة أشكاله
أكدت المملكة العربية السعودية، موقفها الثابت بإدانتها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، أياً كانت دوافعه وتبريراته، فهى من الدول التى عانت كثيراً من الإرهاب.

الامم المتحدة ـ صورة أرشيفية

إسرائيل قد تبدأ قريبا باستخراج الغاز من حقل متنازع عليه مع لبنان

أعلنت شركة "إينيرجيان بي إل سي" التي تعمل لحساب إسرائيل أنها جاهزة في غضون أسابيع لبدء استخراج الغاز من حقل كاريش في شرق المتوسط، المتنازع عليه مع لبنان.

حقل غاز ـ أرشيفية

مستوطنون ملثمون يعتدون على فلسطينيين شمال رام الله

أصيب، ليل الخميس، مواطن فلسطيني بالرصاص الحي في يده، و5 آخرون برضوض وكسور، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة "سنجل" شمال رام الله، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية

ملك البحرين يصدر أمرًا ملكياً بتحديد موعد الانتخاب البرلمانية

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أمرًا ملكيًا بتحديد يوم الـ 12 من نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية. وفق وكالة أنباء البحرين .

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

العالم هذا الصباح.. بايدن يوجه بتنكيس الأعلام فى الولايات المتحدة حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. القبض على خلية لتمويل داعش فى موسكو.. استبدال صورة الملكة إليزابيث بصورة الملك تشارلز الثالث على الجنيه

الجزائر تكثف جهودها لاستضافة القمة العربية.. إيفاد مبعوثين لدعوة الزعماء العرب.. مصر تتلقى دعوة ومسئول جزائرى يزور المغرب بشأن التنسيق.. والمغرب: يجب عقدها بعيدًا عن أية حسابات ضيقة.. وأبو مازن: سنعمل لإنجاحها
 

 


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