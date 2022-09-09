باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. جلسة برلمانية 10 ساعات و96 طلقة لتأبين الملكة إليزابيث.. كوريا الشمالية تعلن نفسها دولة نووية.. ملك البحرين يصدر أمرًا ملكيا بتحديد موعد الانتخاب البرلمانية

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جلسة برلمانية 10 ساعات و 96 طلقة لتأبين الملكة إليزابيث اليوم
الملكة إليزابيث الثانية
رئيسة تايوان تصف الملكة إليزابيث الثانية بـ"العمود الفقرى للديمقراطية العالمية"
تساى إنج ون
تنفيذا لرغبة إليزابيث.. كاميلا باركر تصبح ملكة لبريطانيا وتتوج بجوار تشارلز
قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن كاميلا باركر، الذى اتهمها البعض بأنها مدمرة للزواج، على الأقل من جانب أميرة ويلز ديانا، ستصبح ملكة، وسيتم تتويجها بجوار الملك تشارلز الثالث عند تتويجه.
كاميلا باركر
شجرة العرش البريطانية.. اعرف ترتيب الخلافة بعد تولى الملك تشارلز الثالث
ترتيب العرش
جوتيريش يصل باكستان ويناشد دول العالم تقديم المساعدات فى أعقاب الفيضانات
جوتيريش
دبلوماسى روسى: الدول الغربية فرضت 11 ألف عقوبة على روسيا
الحرب الروسية الاوكرانية
كوريا الشمالية تعلن نفسها دولة نووية.. وزعيمها: امتلاك السلاح النووى حق لا رجعة عنه
السعودية تؤكد موقفها الثابت من الإرهاب بكافة أشكاله
الامم المتحدة ـ صورة أرشيفية
إسرائيل قد تبدأ قريبا باستخراج الغاز من حقل متنازع عليه مع لبنان
حقل غاز ـ أرشيفية
مستوطنون ملثمون يعتدون على فلسطينيين شمال رام الله
أصيب، ليل الخميس، مواطن فلسطيني بالرصاص الحي في يده، و5 آخرون برضوض وكسور، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة "سنجل" شمال رام الله، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
ملك البحرين يصدر أمرًا ملكياً بتحديد موعد الانتخاب البرلمانية
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين
العالم هذا الصباح.. بايدن يوجه بتنكيس الأعلام فى الولايات المتحدة حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. القبض على خلية لتمويل داعش فى موسكو.. استبدال صورة الملكة إليزابيث بصورة الملك تشارلز الثالث على الجنيه
الجزائر تكثف جهودها لاستضافة القمة العربية.. إيفاد مبعوثين لدعوة الزعماء العرب.. مصر تتلقى دعوة ومسئول جزائرى يزور المغرب بشأن التنسيق.. والمغرب: يجب عقدها بعيدًا عن أية حسابات ضيقة.. وأبو مازن: سنعمل لإنجاحها
محرومون من الميراث بسبب "الأعمال الخيرية".. أبناء بيل جيتس وزوكربيرج فى المقدمة.. مايكل بلومبرج ووارن بافيت أبرز المتبرعين بكامل ثرواتهم.. وأرملة ستيف جوبز اختارت إنفاق "الورث" على أبحاث السرطان والمناخ
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