انطلاق بطولة منطقة بورسعيد للإسكواش غدا بمشاركة 750 لاعبا

بورسعيد - محمد عزام

تنطلق غداً السبت، بطولة منطقة بورسعيد للإسكواش، وذلك في ملاعب المدينة الرياضية ونادي الصيد، بمشاركة 750 لاعبا ولاعبة من كافة محافظات الجمهورية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش.

وتشمل بطولة بورسعيد للاسكواش على مشاركة أندية الجمهورية في المراحل السنية تحت " 11 سنة، 13 سنة، 15 سنة، 17 سنة، 19 سنة" للناشئين والناشئات، وعمومي رجال.

ومن جانبه قال رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش، إن ملاعب المحافظة استعدت بشكل تام لانطلاق البطولة، مؤكداً أن بورسعيد لديها بنية تحتية رياضية تؤهلها لإقامة مسابقات دولية وليست محلية، وأن الاستعدادات تسير علي قدم وساق للخروج بأفضل مظهر حضاري لبطولة بورسعيد للاسكواش.

يذكر أنه يقوم بالإشراف ومتابعة وتيسير الإجراءات بالبطولة كل من: محمد زغلول - المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد للإسكواش ومدير البطولة، محمد عبد السلام - المدير الفني لمنطقة بورسعيد للإسكواش، ومحمد هديه - المدير المالي لمنطقة بورسعيد للإسكواش.