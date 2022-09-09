اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق بطولة منطقة بورسعيد للإسكواش غدا بمشاركة 750 لاعبا

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:31 م
انطلاق بطولة منطقة بورسعيد للإسكواش غدا بمشاركة 750 لاعبا بطولة بورسعيد للاسكواش
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق غداً السبت، بطولة منطقة بورسعيد للإسكواش، وذلك في ملاعب المدينة الرياضية ونادي الصيد، بمشاركة 750 لاعبا ولاعبة من كافة محافظات الجمهورية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش.

وتشمل بطولة بورسعيد للاسكواش على مشاركة أندية الجمهورية في المراحل السنية تحت " 11 سنة، 13 سنة، 15 سنة، 17 سنة، 19 سنة" للناشئين والناشئات، وعمومي رجال.

ومن جانبه قال رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش، إن ملاعب المحافظة استعدت بشكل تام لانطلاق البطولة، مؤكداً أن بورسعيد لديها بنية تحتية رياضية تؤهلها لإقامة مسابقات دولية وليست محلية، وأن الاستعدادات تسير علي قدم وساق للخروج بأفضل مظهر حضاري لبطولة بورسعيد للاسكواش.

يذكر أنه يقوم بالإشراف ومتابعة وتيسير الإجراءات بالبطولة كل من: محمد زغلول - المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد للإسكواش ومدير البطولة، محمد عبد السلام - المدير الفني لمنطقة بورسعيد للإسكواش، ومحمد هديه - المدير المالي لمنطقة بورسعيد للإسكواش.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار الرياضة

الإسكواش

بطولة بورسعيد للإسكواش



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة