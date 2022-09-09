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اليوم.. عودة مواعيد مترو الأنفاق بالخط الثالث لطبيعتها

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:00 ص
اليوم.. عودة مواعيد مترو الأنفاق بالخط الثالث لطبيعتها مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تعود مواعيد العمل لطبيعتها اليوم الجمعة، بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات الخاصة بتشغيل المحطات الجديدة من العتبة لـ الكيت كات، والمقرر دخولها الخدمة خلال أيام.
 
وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني، بالتنسيق مع شركة "آر.ايه.تي.بي " ديف للنقل كايرو والمسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث العتبة - عدلي منصور أنه بدء من صباح اليوم الجمعة، سيتم عودة مواعيد قيام أول قطار صباحا من محطة العتبة ومحطة عدلي منصور، فى تمام الساعة الخامسة والربع صباحا، وآخر قطار مساء من محطة العتبة فى اتجاه محطات عدلي منصور فى تمام الساعة 11:50 مساء، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور فى اتجاه محطات العتبة فى تمام الساعة 11:15 مساء، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات الخاصة، الأمر الذى كان يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث .
 
وتستعد وزارة النقل لافتتاح 4 محطات جديدة بخط المترو الثالث، الخط الأخضر، وهى محطات "ناصر بمنطقة الإسعاف، ومحطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو، ومحطة صفاء حجازى بالزمالك، ومحطة الكيت كات بمنطقة العجوزة بكورنيش النيل، وهو المرحلة "أ" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث.

مواعيد مترو الأنفاق

الخط الثالث للمترو

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مترو الانفاق

اليوم السابع بلس



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