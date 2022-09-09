اليوم السابع: الرئيس السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتسفيه جهود الدولة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتسفيه جهود الدولة الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق.. فى عيد الفلاح الـ70.. توجيهات الرئيس السيسى مستمرة لدعم المزارعي



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