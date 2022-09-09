الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 4810 أطنان مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية- صبرى غانم

شدد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية على تكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولا بأول منعا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالى 4810 طن خلال الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر 2022.

ففى مركز ومدينة الاسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الحجاز برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر ب 80 طن، كما تم رفع 35 طن من القمامة من مساكن ايجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل .

وفى قرية نفيشة، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة تقدر 338 طن، كما تم رفع 35 طن من القمامة والمخلفات وذلك بمعدات قرية عين غصين، ليصل إجمالى ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 488 طن من القمامة والمواد الصلبة .

أما حى ثان قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها ب 1258طن و400 كيلو وذلك على مدار الأسبوع الماضى ، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالى 696 طن تقريبا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضى .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برفع المخلفات والقمامة بإجمالى حمولات قدرها 463 طن تقريبا من المدينة القديمة والجديدة والمنطقة الوسطى والمنطقة الصناعية بالإضافة إلى قري جلبانة والتقدم والأبطال والسلام وذلك على مدار الأسبوع الماضي .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها 840 طن من المخلفات والقمامة، وفى مركز ومدينة التل الكبير ، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 410 طن من القمامة و100 طن من المخلفات الصلبة وذلك من قطاع الحمادة و تل البلد والسلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء والملاك والقصاصين القديمة وأبو عاشور ، وفى مركز ومدينة أبو صوير ، قامت الوحدة المحلية برفع 555طن قمامة تقريبا خلال الأسبوع الماضى.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف جهودها فى رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها منعا لانتشار الأمراض .



جانب من رفع مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة بمراكز ومدن الاسماعيلية



جانب من رفع مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة بمراكز ومدن الاسماعيلية



جانب من رفع مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة بمراكز ومدن الاسماعيلية



جانب من رفع مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة بمراكز ومدن الاسماعيلية



جانب من رفع مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة بمراكز ومدن الاسماعيلية