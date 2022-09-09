اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات حول تشاجر 4 أشخاص بسبب لعب الأطفال في نادي بالعجوزة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 07:26 م
النيابة تطلب التحريات حول تشاجر 4 أشخاص بسبب لعب الأطفال في نادي بالعجوزة مشاجره - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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كلفت النيابة العامة بالجيزة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول واقعة تشاجر 4 أشخاص داخل نادي في منطقة العجوزة، لكشف ملابسات الواقعة.
 
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود والعيان والعاملين بالنادى، وتبين نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة داخل النادي، بسبب لعب الأطفال.
 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بتشاجر عدد من الأشخاص داخل نادي في العجوزة، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن المشاجرة نشبت بين 4 أشخاص، ما أسفر عن إصابة أحدهم، بسبب لعب الأطفال.
 
تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

أمن الجيزة

العجوزة

النيابة العامة

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