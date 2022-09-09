اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"النقل السورية": استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من اليوم

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 04:11 م
"النقل السورية": استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من اليوم مطار حلب الدولي
أ ش أ

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أعلنت وزارة النقل السورية استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من اليوم الجمعة.
 
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء السورية - أن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الشركات السورية، قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار ليل الثلاثاء الماضي.
 
ودعا البيان شركات الطيران المشغّلة عبر المطار لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة اعتباراً من هذا التاريخ، لافتاً إلى أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين وشركات الطيران على مدار الساعة.

وزارة النقل السورية

مطار حلب

حلب

مطار حلب الدولي

سوريا



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