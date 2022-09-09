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النشرة المرورية.. اختفاء الزحام وانتظام الحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:00 ص
النشرة المرورية.. اختفاء الزحام وانتظام الحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة الحركة المرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، انتظاما وسيولة في حركة السير، صباح اليوم الجمعة، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور، وتواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية وإزالة أى معوقات مرورية، من شأنها التأثير السلبي على حركة السير.

وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، وشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما شهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وكوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

واختفت التكدسات والزحام بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


النشرة المرورية

حركة المرور

الشوارع الرئيسية

الميادين العامة

الإدارة العامة للمرور

القاهرة والجيزة

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