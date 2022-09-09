المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر تنظم قافلة دعوية بجنوب سيناء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع الأقصر، قافلة دعوية إلى محافظة جنوب سيناء استمرت لمدة 4 أيام تجول فيها أعضاء المنظمة كافة أرجاء المحافظة، وذلك بتوجيه من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتحت رعاية الشيخ محمد الطيب رئيس الفرع، والشيخ محمد الرملي نائب رئيس الفرع، وضياء الدين أمين الفرع، ورفاعي دهيس مسؤول الفرع.

وتم فى أعمال اليوم الأول للقافلة الدعوية عقد ندوة بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية بحضور القيادات والعاملين بالمنطقة، وبعد ذلك قام الأعضاء بجولات على مساجد طور سيناء لإلقاء الدروس، ثم كان اليوم الثاني ذهاب إلى المؤسسات الحكومية وبعض القبائل البدوية لإلقاء الندوات التوعوية لهم، ثم كان أعمال اليوم الثالث جولة لأعضاء المنظمة لإلقاء الدروس فى مساجد شرم الشيخ، ثم اليوم الرابع الختامى قام أعضاء المنظمة بجولات فى مساجد مدينة سانت كاترين لعقد حلقات القرآن الكريم والدروس الدينية وزيارة دير سانت كاترين ولقاء المحبة مع كاهن الدير.

وفى نفس السياق شاركت منطقة وعظ الأقصر الأزهرية للدعوة والإعلام الديني، بفعاليات القافلة الدعوية لمحافظة جنوب سيناء ومدينة الطور وسانت كاترين، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف وزيارة القبائل العربية بالطور، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام بالمناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

وأكد الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، أن القافلة تستهدف الوصول إلى أماكن مختلفة وتناقش قضايا بعينها تمثل حاجة الناس في تلك الأماكن ونعمل على التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة في تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية والدعوية للحفاظ على استقرار المجتمع ودعم القضايا الوطنية المهمة، وزيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع المصري، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، والمساهمة في حماية وحفظ الأمن والأمان للدولة ضد أعداء الوطن الذين يتربصون به في كل وقت.



المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر تنظم قافلة دعوية



قافلة دعوية فى مدن محافظة جنوب سيناء