المناطق الأولى بالرعاية تشكر الرئيس لتوفير مستلزمات المدارس بالمجان.. صور

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

أعرب أهالي منطقة الأسمرات والمواطنون بعدد من المحافظات، عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حقائب وأدوات مدرسية بالمجان، وقدموا الشكر لوزارة الداخلية.

وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن .. وذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

جاء ذلك فى إطار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وزارة الداخلية تهدى حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر إحتياجاً.