الملك تشارلز يفاجأ بـ"قبلة غير متوقعة" أثناء تحيته للجمهور.. فيديو

تلقى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا قبلة على الخد بينما كان يحي الجمهور لأول مرة كملك يوم الجمعة بعد عودته مصطحبا الملكة كونسورت كاميلا إلى قصر باكنجهام في لندن اليوم بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما أمس الخميس.

يظهر الفيديو الذي نشرته سكاي نيوز تشارلز الثالث وهو يسير بالقرب من الحشد الذي تجمع خارج القصر وصافح العديد من رعاياه. توقف لفترة وجيزة أمام امرأة سألته عما إذا كان بإمكانها تقبيله ، وقبل ذلك.

ذكرت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية، أن كاميلا تابعت عن كثب ما يحدث وراء تشارلز عندما التقى بالحشد قبل أن تنضم إليه لمشاهدة الزهور التي تركت عند بوابات القصر تكريما لإليزابيث.

King Charles III, wearing a black suit and tie, is outside the gates of Buckingham Palace as he greets members of the public.



One woman has kisses him on the cheek as he stopped in front of her.



