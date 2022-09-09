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الملك تشارلز يفاجأ بـ"قبلة غير متوقعة" أثناء تحيته للجمهور.. فيديو

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:35 م
الملك تشارلز يفاجأ بـ"قبلة غير متوقعة" أثناء تحيته للجمهور.. فيديو الملك تشارلز
كتبت : نهال أبو السعود

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تلقى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا قبلة على الخد بينما كان يحي الجمهور لأول مرة كملك يوم الجمعة بعد عودته مصطحبا الملكة كونسورت كاميلا إلى قصر باكنجهام في لندن اليوم بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما أمس الخميس.

 

يظهر الفيديو الذي نشرته سكاي نيوز تشارلز الثالث وهو يسير بالقرب من الحشد الذي تجمع خارج القصر وصافح العديد من رعاياه. توقف لفترة وجيزة أمام امرأة سألته عما إذا كان بإمكانها تقبيله ، وقبل ذلك.

 

ذكرت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية، أن كاميلا تابعت عن كثب ما يحدث وراء تشارلز عندما التقى بالحشد قبل أن تنضم إليه لمشاهدة الزهور التي تركت عند بوابات القصر تكريما لإليزابيث.

ذكرت صحيفة التلجراف أنه يمكن سماع هتافات اسم تشارلز بينما كان يسير في صفوف الناس، ومن المقرر أن يلقي تشارلز خطابًا متلفزًا لشعبه الساعة 6 مساءً. بتوقيت المملكة المتحدة ، والبرلمان سوف يقسم الولاء له.

 

 


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