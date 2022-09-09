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الملك تشارلز: والدتى تعهدت بخدمة البريطانيين منذ 1947ولم تتغير حتى آخر نفس

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 07:07 م
الملك تشارلز: والدتى تعهدت بخدمة البريطانيين منذ 1947ولم تتغير حتى آخر نفس الملك تشارلز
كتبت : نهال أبو السعود

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قال الملك تشارلز الثالث في كلمة للشعب البريطاني منذ قليل، بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث إن الراحلة منذ عام 1947اتخذت عهداً على نفسها والتزاماً شخصياً بخدمة الشعب البريطاني ولم يتغير هذا العهد على مر السنوات.

وأضاف تشارلز ناعيا والدته: "والدتي الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت ملهمة في حياتها أجدد الوعد بالخدمة لكم جميعا الملكة إليزابيث تعهدت بالتضحية من أجل خدمة شعبها"

وعاد تشارلز إلى لندن بعد سفره من بالمورال والتقى برئيسة الوزراء ليز تروس قبل أول خطاب وطني له كملك هذا المساء، وقوبل الملك بهتافات "حفظ الله الملك" وهو يصافح المعزين ويتجاذب أطراف الحديث معهم ، مع سير كاميلا بالقرب من تشارلز.

ودوت تحيات المدافع في جميع أنحاء البلاد بعد ظهر يوم الجمعة ، مع إطلاق 96 طلقة لإحياء ذكرى حياة الملكة، وحكمت الملكة ما يقرب من سبعة عقود ، وأشرفت على تغييرات سياسية وثقافية ضخمة في الحياة الوطنية. يخلفها ابنها تلقائيًا كملك تشارلز الثالث ، ليحل محلها في حكم المملكة المتحدة وأكثر من اثنتي عشرة دولة من دول الكومنولث ، وهو الدور الذي أمضى حياته في التحضير له.

سار الآلاف من المعزين ، ممسكين باقات الزهور حتى البوابات السوداء والذهبية لقلعة بالمورال، وقدموا احترامهم لأطول فترة حكم في بريطانيا وأول من مات في اسكتلندا، وداخل القلعة ، قيل إن نعش الملكة ، المغطى بالمعايير الملكية لاسكتلندا ، وُضِع في قاعة بالمورال للسماح للموظفين المنزليين بالتعبير عن احترامهم.


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