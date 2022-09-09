الملك تشارلز الثالث يلتقى بالمهنئين خارج قصر باكنجهام.. فيديو وصور

كتبت : شيماء عبد المنعم

استقبل الآلاف من المهنئين المجتمعين خارج قصر باكنجهام، الملك تشارلز الثالث، وقرينته الملكة كاميلا، اليوم، حيث التقى رعاياه للمرة الأولى كملك، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، هتفت حشود ضخمة للزوجين عند وصولهما إلى القصر، قبل أن يغادر الملك الذي بدا عليه مشاعر الحزن، سيارته، وبدأ في مصافحة عدد لا يحصى من الجمهور وسط صيحات "حفظ الله الملك".

واندلع عرض مرتجل للنشيد الوطني حيث تم رفع المعيار الملكي فوق قصر باكنجهام لأول مرة فى عهده، وصرخ المتفرجون ثلاث هتافات لتشارلز، بينما قبلته امرأة على خده، ورفع آخرون هواتفهم لمحاولة إلقاء نظرة عليه أثناء مروره، فيما تبعته الملكة من الخلف على مسافة قصيرة، قبل أن تنضم إلى الملك لمشاهدة الأزهار المتروكة خارج البوابات.

ومن جانبه، قال كولين هينيسي، 52 عاماً، الذي كان خارج القصر: "من الرائع رؤية الملك.. يمكنك أن ترى أنه عاطفي للغاية لكنه كان ممتنًا جدًا للجميع هنا.. وشكر أكبر عدد ممكن من الناس قدر استطاعته".

وأعلن قصر باكنجهام، الجمعة، أنه سيتم إعلان تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، بشكل رسمى، صباح السبت، فى قصر سانت جيمس، ويجتمع مجلس الخلافة فى بريطانيا فى العاشرة من صباح السبت، بتوقيت لندن (9 بتوقيت جرينتش) فى قصر سانت جيمس، على أن يُتلى الإعلان بعد ساعة على ذلك من على شرفة القصر ومن ثم فى كل مقاطعات المملكة المتحدة فى اليوم التالي.

وفى وقت سابق، غادر الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، اليوم الجمعة، قلعة بالمورال فى اسكتلندا متجهين إلى العاصمة "لندن"، وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الملك والملكة في طريقهما إلى مطار أبردين الدولي ثم إلى لندن.

وفى وقت سابق، قال قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، إن فترة حداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ستبدأ من الآن وحتى سبعة أيام بعد الجنازة، وذلك دون تأكيد موعد الجنازة.

وأضاف القصر - حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - "بعد وفاة الملكة إليزابيث، هناك فترة حداد ملكي من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة".

وبغض النظر عن الحداد الوطني - الذي من المتوقع أن تحدده الحكومة اليوم - فإن الحداد الملكي سيقام من قبل أفراد العائلة المالكة وموظفي الأسرة المالكة وممثلي الأسرة المالكة في مهام رسمية إلى جانب القوات الملتزمة بواجبات المراسم، وكانت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - قد توفيت في منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.