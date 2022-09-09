اليوم السابع
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الملك تشارلز الثالث يلتقى بالمهنئين خارج قصر باكنجهام.. فيديو وصور

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:15 م
الملك تشارلز الثالث يلتقى بالمهنئين خارج قصر باكنجهام.. فيديو وصور الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا
كتبت : شيماء عبد المنعم

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استقبل الآلاف من المهنئين المجتمعين خارج قصر باكنجهام، الملك تشارلز الثالث، وقرينته الملكة كاميلا، اليوم، حيث التقى رعاياه للمرة الأولى كملك، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، هتفت حشود ضخمة للزوجين عند وصولهما إلى القصر، قبل أن يغادر الملك الذي بدا عليه مشاعر الحزن، سيارته، وبدأ في مصافحة عدد لا يحصى من الجمهور وسط صيحات "حفظ الله الملك".

Huge crowds cheered the couple as they arrived at the palace before the King left his car. Several people kissed his hand as he passed

Onlookers shouted three cheers for Charles as he spoke to countless onlookers who had gathered to mourn his mother

واندلع عرض مرتجل للنشيد الوطني حيث تم رفع المعيار الملكي فوق قصر باكنجهام لأول مرة فى عهده، وصرخ المتفرجون ثلاث هتافات لتشارلز، بينما قبلته امرأة على خده، ورفع آخرون هواتفهم لمحاولة إلقاء نظرة عليه أثناء مروره، فيما تبعته الملكة من الخلف على مسافة قصيرة، قبل أن تنضم إلى الملك لمشاهدة الأزهار المتروكة خارج البوابات.

ومن جانبه، قال كولين هينيسي، 52 عاماً، الذي كان خارج القصر: "من الرائع رؤية الملك.. يمكنك أن ترى أنه عاطفي للغاية لكنه كان ممتنًا جدًا للجميع هنا.. وشكر أكبر عدد ممكن من الناس قدر استطاعته".

Cheers rang out at Buckingham Palace as the King and Queen Consort arrived, along with shouts of 'God save the King'

Many people held their phones aloft to try to catch a glimpse of them as they greeted members of the crowd and look at the tributes left for the Queen Consort as the sun shone

A visibly emotional Charles pauses to look at floral tributes to his mother that have been left outside the gates of Buckingham Palace

وأعلن قصر باكنجهام، الجمعة، أنه سيتم إعلان تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، بشكل رسمى، صباح السبت، فى قصر سانت جيمس، ويجتمع مجلس الخلافة فى بريطانيا فى العاشرة من صباح السبت، بتوقيت لندن (9 بتوقيت جرينتش) فى قصر سانت جيمس، على أن يُتلى الإعلان بعد ساعة على ذلك من على شرفة القصر ومن ثم فى كل مقاطعات المملكة المتحدة فى اليوم التالي.

وفى وقت سابق، غادر الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، اليوم الجمعة، قلعة بالمورال فى اسكتلندا متجهين إلى العاصمة "لندن"، وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الملك والملكة في طريقهما إلى مطار أبردين الدولي ثم إلى لندن.

Charles embraces Camilla as they look at the floral tributes before making their way through the palace's main gates

Elizabeth II, Charles' mother and an icon instantly recognisable to billions of people around the world, died at her Scottish Highland retreat yesterday

The King and Queen Consort view the flowers and messages left by members of the public outside Buckingham Palace this afternoon

وفى وقت سابق، قال قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، إن فترة حداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ستبدأ من الآن وحتى سبعة أيام بعد الجنازة، وذلك دون تأكيد موعد الجنازة.

وأضاف القصر - حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - "بعد وفاة الملكة إليزابيث، هناك فترة حداد ملكي من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة".

وبغض النظر عن الحداد الوطني - الذي من المتوقع أن تحدده الحكومة اليوم - فإن الحداد الملكي سيقام من قبل أفراد العائلة المالكة وموظفي الأسرة المالكة وممثلي الأسرة المالكة في مهام رسمية إلى جانب القوات الملتزمة بواجبات المراسم، وكانت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - قد توفيت في منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.


تشارلز الثالث

الملكة كاميلا

قصر باكنجهام

الملكة اليزابيث

ملك بريطانيا

الملكة اليزابيث الثانية

العائلة الملكية البريطانية



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