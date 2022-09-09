اليوم السابع
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الملك تشارلز الثالث يغادر قصر بالمورال متجها إلى لندن

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:39 م
الملك تشارلز الثالث يغادر قصر بالمورال متجها إلى لندن الملك تشارلز
وكالات الأنباء

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غادر الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، اليوم الجمعة، قلعة بالمورال فى اسكتلندا متجهين إلى العاصمة "لندن".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الملك والملكة في طريقهما إلى مطار أبردين الدولي ثم إلى لندن.

وفى وقت سابق، قال قصر باكنجهام اليوم الجمعة إن فترة حداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ستبدأ من الآن وحتى سبعة أيام بعد الجنازة، وذلك دون تأكيد موعد الجنازة.

وأضاف القصر - حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - "بعد وفاة الملكة إليزابيث، هناك فترة حداد ملكي من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة".

وبغض النظر عن الحداد الوطني - الذي من المتوقع أن تحدده الحكومة اليوم - فإن الحداد الملكي سيقام من قبل أفراد العائلة المالكة وموظفي الأسرة المالكة وممثلي الأسرة المالكة في مهام رسمية إلى جانب القوات الملتزمة بواجبات المراسم.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - قد توفيت في منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.

 

 


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