الملك تشارلز الثالث وزوجته يستقبلان حشود المهنئين

كتب: إيهاب محمد

استقبل الملك تشارلز الثالث قبلات وصيحات "حفظ الله الملك" في قصر باكنجهام اليوم حيث تلقى ترحيبا حارا من آلاف المهنئين خلال الجولة الملكية الأولى في عهده، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

هتفت حشود ضخمة عندما وصل الملك العاطفي في سيارة رولز رويس عتيقة إلى جانب كاميلا، الملكة كونسورت، قبل أن يخرج ويبدأ في مصافحة عدد لا يحصى من الجمهور ينتظرون خلف حاجز.



تقرير ديلى ميل

في مشاهد متحركة بعد أقل من 24 ساعة من وفاة والدته الملكة، اندلعت صيحات الله أنقذ الملك قبل تسليم مرتجل للنشيد الوطني، مع تغيير الكلمات لتعكس تغيير الملك.

صرخ المتفرجون ثلاث هتافات لتشارلز بينما كانت امرأة تنحني لتقبيله على يده وأخرى تقبّله على خده، وتواصل آخرون حاملين الورود الحمراء للملك بينما تبعت الملكة الملكة وراءها من مسافة بعيدة قبل أن تنضم إلى زوجها إلى جانبه لمشاهدة تحية الأزهار المتروكة خارج البوابات.

سُمع الملك وهو يقول للمهنئين: "شكرًا جزيلاً ، إنه لطيف جدًا ، إنه حقًا" ، "بارك الله فيكم" و "أنا متأثر جدًا" خلال الجولة التي استمرت 15 دقيقة. صرخت له امرأة: نحبك الملك تشارلز وأحبنا والدتك".



سيده تهنئ المللك

عندما بدا البوق، سار تشارلز، الذي كان يرتدي بدلة حزينة وربطة عنق سوداء، جنبًا إلى جنب مع كاميلا - التي بدت قريبة من البكاء - عبر المدخل الرئيسي لقصر باكنجهام.