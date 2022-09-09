"المصايف بالإسكندرية": نسبة الإشغال على الشواطئ فى سبتمبر من 50 لـ75%

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت شواطئ الإسكندرية، انخفاضا ملحوظا فى نسبة الإقبال على الشواطئ نسبيا مقارنة بالزحام الذى شهدته فى شهر أغسطس الماضى، والذى يعد ذروة موسم الصيف، وبدأت الشواطئ تشهد انخفاضا فى نسبة الإشغالات حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حيث تراوحت نسبة الإشغال على الشواطئ اليوم ما بين 50% لـ75% وهى نسبة منخفضة مقارنة بالشهر الماضى.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استمرار الحملات الرقابية على الشواطئ، حيث تم مرور محمد طلحة مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمراقب العام ومدير قسم المتابعة ومجموعة من مفتشى الإدارة العامة للسياحة وقسم المتابعة على شواطئ القطاع الشرقى للاطمئنان على التزام مستأجرى وعمال الشواطئ بالتعليمات وعدم استغلال الرواد، حيث تم رصد عدد من المخالفات ببعض الشواطئ كفرض الإكراميات، وعلى الفور تم إعادة المبالغ لأصحابها واتخاذ إجراءات فورية كطرد العمال بمعرفة المستأجرين وتحرير تقرير بالمخالفة للعرض على وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لبنود كراسة الشروط.

وعلى التوازى تم المرور على شواطئ القطاع الغربى والعجمى من قبل أسامة على مدير عام الإدارة العامة للمصايف يرافقه مساعد المراقب العام لشواطئ العجمى ومدير شواطئ حى العجمى ومفتشى الإدارة العامة للمصايف لتفقد الأوضاع بشواطئ القطاع الغربى والتأكد من عدم وجود أى مخالفات من قبل العمال أو المستأجرين تجاه الرواد والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم.

فيما استقبل الموقع الإلكترونى عدد 30 حجزا بإجمالى عدد أفراد 286، كما تم اعتراض عدد من الرواد عند خروجهم من الشواطئ بملابس البحر وتم إعادتهم مرة أخرى للشاطئ لارتداء ملابسهم حفاظا على الاداب العامة للطريق.

ومع حلول شهر سبتمبر من كل عام، يبدأ الإقبال على الشواطئ فى الانخفاض، وصولا إلى موعد بدء العام الدراسى الجديد، ونظرا لتأجيل بدء الدراسة هذا العام إلى الأول من أكتوبر، فقد امتد موسم الصيف إلى نهاية شهر سبتمبر مما يعنى تبقى 20 يوما فقط على موسم المصيف بالإسكندرية.