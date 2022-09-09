المرصد الإعلامى لـ"المالية": لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي

كتب - أحمد يعقوب

قال المرصد الإعلامى لوزارة المالية، إنه تابع تداول أخبار غير دقيقة بأن وزارة المالية أو مصلحة الجمارك رفعت « الدولار الجمركى »، قائلاً: «لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي» حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه».

ذكر المرصد الإعلامى لوزارة المالية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي كل يوم.

أضاف المرسد، أنه ينبغى على الجميع أن يكونوا أكثر وعيًا فى استيقاء المعلومات، ولا يحصلون عليها إلا من مصادرها الموثوقة، لافتًا إلى أن هناك صفحات غير رسمية بالفيس بوك تنشر بعض «البوستات» التى تخص منظومة العمل الإدارى بمصلحة الجمارك، والتى قد يُفهم منها خطأ أنه يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركى بينما الأمر فى حقيقته مجرد تنبيه باستخدام أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي كل يوم.