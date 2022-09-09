اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المرصد الإعلامى لـ"المالية": لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:20 م
المرصد الإعلامى لـ"المالية": لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي وزارة المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المرصد الإعلامى لوزارة المالية، إنه تابع تداول أخبار غير دقيقة بأن وزارة المالية أو مصلحة الجمارك رفعت «الدولار الجمركى»، قائلاً: «لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي» حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه».
 
ذكر المرصد الإعلامى لوزارة المالية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي كل يوم.
 
أضاف المرسد، أنه ينبغى على الجميع أن يكونوا أكثر وعيًا فى استيقاء المعلومات، ولا يحصلون عليها إلا من مصادرها الموثوقة، لافتًا إلى أن هناك صفحات غير رسمية بالفيس بوك تنشر بعض «البوستات» التى تخص منظومة العمل الإدارى بمصلحة الجمارك، والتى قد يُفهم منها خطأ أنه يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركى بينما الأمر فى حقيقته مجرد تنبيه باستخدام أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي كل يوم.

الدولار الجمركى

وزارة المالية

مصلحة الجمارك

الدولار

خليك واعى



الموضوعات المتعلقة

اتحاد الصناعات: رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه يعد عودة لصحيح القانون

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:31 م

الغرفة التجارية بالجيزة: ارتفاع الدولار الجمركي لن يؤثر على الأسعار

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:20 م

الكلام فى التريند على إيه؟.. نادال بعد فوزه على ديوكوفيتش: لم أصدق ما حدث.. وفاة المنشد السعودى عبدالله المهداوى.. رفع سعر الدولار الجمركي.. ومى نور الشريف تظهر بإطلالة صيفية فى حفل زفاف دنيا عبد العزيز

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:30 م

المالية تقرر رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:04 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة