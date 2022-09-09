اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

المجلس القومى للمرأة يطلق مبادرة تحث على الزراعة المنزلية بدمياط

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:44 ص
المجلس القومى للمرأة يطلق مبادرة تحث على الزراعة المنزلية بدمياط جانب من المبادرة
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"على كل شباك زرعه" مبادرة أطلقتها المدينة الآمنة بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج بدمياط، ضمن أنشطة المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، وبالتعاون مع مبادرة يلا تطوع التابعة لجمعية كفالة اليتيم والتنمية ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج.

أهداف المبادرة  تحث على أهمية الزراعة وخاصة النباتات البسيطة التي يمكن زراعتها في المنزل وكيفية الاعتناء بها، ونظمت ورشة عمل على تحضير ورسم وتزيين الاصيصات المستخدمة في الزراعة والتشجيع على المنتجات المستخدمة في الزراعه  بمواد صديقه للبيئه مثل الاصيصات الفخار.

كما تم عمل ورشة عمل تدريبية للاطفال للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وأسباب اختفاء الأراضي الزراعية وانخفاض وإرتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ كظواهر غير طبيعية ومتكررة، وذلك لتعديل سلوك تجاه البيئة،وحماية  أرضنا وكوكبنا من ظاهرة تغير المناخ.

والمبادرة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبرعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس وباشراف  مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط  وتنسيق  منى عبدالله عضو الفرع ومشرفة أنشطة المجلس بالمدينة الآمنة.

جانب من المبادرة (2)
جانب من المبادرة

 

جانب من المبادرة (1)
جانب من المبادرة

دمياط

اخباردمياط

قومي المرأة

اخبار مصر

اخبار دمياط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة