وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني قبل قليل، أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة رسوم طلب تأشيرة دخول بلدان الاتحاد من 35 يورو إلى 80 يورو، والحاجة إلى تقديم أدلة وثائقية إضافية وزيادة أوقات معالجة التأشيرات وقواعد أكثر تقييدًا لإصدار تأشيرات الدخول المتعدد.

وأضاف البيان "أن نظام التأشيرة المُيسر يسمح بالوصول المميز إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني الشركاء الموثوق بهم الذين نتشارك معهم قيمًا مشتركة، وبسبب عملياتها العسكرية غير المُبررة في أوكرانيا، والتي تتضمن شن هجمات عشوائية ضد المدنيين، كسرت روسيا هذه الثقة وخالفت القيم الأساسية لمجتمعنا الدولي".. موضحا أن قرار اليوم هو نتيجة مباشرة لتصرفات روسيا ويعد دليلا إضافيا على التزامنا الراسخ تجاه أوكرانيا وشعبها.