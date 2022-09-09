المبعوث الأمريكى لليمن يقوم بجولة خليجية

إيمان حنا

يقوم المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج، بجولة تشمل كلا من الإمارات والسعودية وعمان، لحث الأطراف على تكثيف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، فضلا عن العمل على نحو عاجل ومتماسك واتخاذ الخطوات اللازمة لتمديد وتوسيع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، أن جولته الـ 20 إلى المنطقة تستهدف إبرام هدنة مستدامة والتوصل إلى عملية سياسية في اليمن، كما سيبحث أزمة خزان النفط "صافر".

وجدد ليندركينج - وفق قناة (الحرة)، عقب لقاء أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في أبوظبي - إدانة اعتقال الحوثيين للعاملين في السفارة الأمريكية في صنعاء. داعيا إلى إطلاق سراحهم.

ومن جانبه، أشاد قرقاش بالدور الأمريكي والأممي في جهود تثبيت الهدنة واستدامتها في اليمن، داعيا إلى ايجاد حل سلمي ينهي الأزمة اليمنية ويوقف معاناة اليمنيين.