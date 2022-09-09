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اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة " نبو"

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 07:12 م
اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة " نبو" علامة نبو
كتب محمد أسعد

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تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية تحت عنوان  "اللغة المصرية القديمة"، التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

علامة "نبو"

تُنطق هذه العلامة "نبو" أو "نوب"، وهي عبارة عن قلادة، وعادةً ما تعني الذهب أو الكلمات المرتبطة بمواد ثمينة كالفضة. 

 
وقد اشتق اسم النوبة منها، وكانت جزءًا من الألقاب الملكية مثل "حورنب" أي حورس الذهبي.
 
علامة نبو
علامة نبو

 


اللغة المصرية القديمة

نبو

علامة نوب

قلادة

وزارة الاثار



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