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الكويت: تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 03:00 ص
الكويت: تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية
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قرر مجلس الوزراء الكويتي تنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام؛ حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.
 
وقال مجلس الوزراءالكويتي - في بيان الخميس - إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهي يوم الإثنين المقبل 12 سبتمبر الجاري.
 
وأعرب المجلس عن خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث - ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية - وإلى الشعب البريطاني الصديق ‏بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.
 
وأعلنت الأسرة الملكية في المملكة المتحدة - في وقت سابق اليوم - وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر ناهز 96 عاما، بعد أن أمضت 70 عاما في الحكم.

اليزابيث الثانية

الكويت

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بريطانيا

التاج البريطانى



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