الكويت: تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

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قرر مجلس الوزراء الكويتي تنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام؛ حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وقال مجلس الوزراءالكويتي - في بيان الخميس - إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهي يوم الإثنين المقبل 12 سبتمبر الجاري.

وأعرب المجلس عن خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث - ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية - وإلى الشعب البريطاني الصديق ‏بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأعلنت الأسرة الملكية في المملكة المتحدة - في وقت سابق اليوم - وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر ناهز 96 عاما، بعد أن أمضت 70 عاما في الحكم.