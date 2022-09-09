الكشف على 927 مواطن فى قافلة طبية مجانية بقرية النواهض ضمن حياة كريمة بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية النواهض التابعة لمركز أبو تشت، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 927 حالة بواقع " 342 حالة طب أطفال، 198 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 189 حالة أمراض باطنية، 85 حالة أمراض نساء وتوليد، 69 حالة جراحة عامة، 44 حالة تنظيم أسرة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ 113 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 85 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.