وأضاف بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، "لقد سمعنا تصريحات ماكرة للغاية من قبل ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية بعدم وجود عقوبات على المواد الغذائية والأسمدة الروسية".

وتابع قائلا "أن هذا صحيح نظريا، إلا أن الواقع هو أن وصول المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية صعب ومحدود للغاية، لأن السفن التجارية لا يمكنها دخول الموانئ ولا يمكن التأمين عليها ولا يتم قبولها ولا خدمتها".

وأكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، أن اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية وإنشاء آلية من شأنها المساعدة في بدء هذه العملية.. مضيفا "تفاهمنا بوضوح على أن يرتبط رفع الحظر عن تصدير الحبوب الأوكرانية بالسماح بوصول المنتجات الروسية إلى الأسواق الدولية".

يُذكر أن الرئيس الروسي أعلن مؤخرا أن سفينتين من أصل 87 سفينة تحملان 60 ألف طن من المواد الغذائية من أصل 2 مليون طن بواقع 3% فقط من شحنات الحبوب الأوكرانية خرجت إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان الفقيرة.

من جهته، قال أندرية رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي، إن صفقة الحبوب لم تنفذ كما هو مخطط لها.

وأضاف "نحن نبحث في كيفية تنفيذها"، مشددا على أن تمديد الاتفاقية سيعتمد على كيفية تنفيذ جميع المكونات.. وتابع قائلا "أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب، الذي يتعلق بصادرات الحبوب والأسمدة الروسية، لا يزال يواجه صعوبات".