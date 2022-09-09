اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب لعب الأطفال داخل نادي في العجوزة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:26 م
القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب لعب الأطفال داخل نادي في العجوزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات تشاجر 4 أشخاص داخل نادي في منطقة العجوزة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة داخل النادي، بسبب لعب الأطفال، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بتشاجر عدد من الأشخاص داخل نادي في العجوزة، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن المشاجرة نشبت بين 4 أشخاص، مما أسفر عن إصابة أحدهم، بسبب لعب الأطفال.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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مشاجرة داخل نادي

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