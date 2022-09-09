القبض على المتهمين بإصابة عامل وتلفيق اتهام لتاجر في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإصابة عامل، وتوجيه اتهام ملفق لتاجر بارتكاب الجريمة، انتقاما منه بسبب خلافات بينهم، بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عامل بجرح نافذ نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وادعاء العثور عليه غارقا في دمائه بمدينة 6 أكتوبر.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكشفت التحريات أن مالك شركة وزوجته قررا الانتقام من تاجر، نتيجة صدور حكم قضائية ضدهما لصالح التاجر، فاتفقا مع العامل على تلفيق اتهام له، وأحدثا إصابة بالعامل، ثم اتفقا مع سائق توك توك على نقله لطريق خالي من المارة بمدينة 6 أكتوبر، وادعاء أنه عثر عليه غارقا في دمائه، واتهام التاجر بارتكاب الجريمة.

بمواجهة المصاب اعترف أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر، باتفاقه مع مالك الشركة وزوجته وسائق التوك توك على توجيه اتهام لتاجر السيارات، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بوضع مخطط واتهام التاجر لصدور حكم ضدهم لصالحه.

تم إخطار اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.