العراق.. جرحى بهجوم قطيع من الذئاب على قرية فى محافظة ذى قار

وكالات

هاجم قطيع من الذئاب قرية البوجمعة في محافظة ذى قار جنوبى العراق على مدار اليومين الماضيين. وذكر أهالي القرية أن مجموعة من اذئاب هاجمت القرية ليلة أمس وجرحت 10 أشخاص بينهم أطفال.

وجرى نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، كما هاجمت مجموعة ذئاب أخرى القرية مساء الخميس، وتمكن أهالي القرية من قتل اثنين من الذئاب، وجار البحث عن باقي القطيع مستخدمين الأسلحة، ويقوا أهالى القرية أنهم في حالة نفير عام بحثا عن الذئاب المهاجمة، وغالبا ما تهاجم الذئاب القرى والأحياء بسبب ندرة المياه وانحسار الغابات.