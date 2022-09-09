العثور على عبارات غامضة دونها قاتل تاجر على حوائط منزله بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

كشفت تحريات مباحث الدقهلية، عن وجود عبارة "يا ويلكوا منى" على جدران منزل المتهم بقتل الشاب الشربينى خواجة، والذى قتل اليوم داخل مسجد السلطان بقرية ميت السودان بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، خلال أدائه صلاة الجمعة.

وقال عدد من أهالى القرية، إن المتهم مهتز نفسيًا ويعانى من بعض الأمراض النفسية إلا أنه دخل المسجد خلال سماع المواطنين بالقرية لخطبة الجمعة وأخرج سكينا من طيات ملابسه وهاجم الشاب الشربينى خواجة والمعروف بين أفراد القرية بالسمعة الجيدة.

وكان أهالى قرية ميت السودان قد تمكنوا من الإمساك بالمتهم الذى قام بالاعتداء على مواطن بالطعن بسكين داخل المسجد أثناء خطبة صلاة الجمعة وقاموا بتسليمه لضباط وحدة مباحث مركز دكرنس.

ولقى الشربينى خواجة مصرعه طعنا بسكين داخل مسجد بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال خطبة الجمعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز دكرنس بمصرع شخص داخل أحد مساجد قرية ميت السودان التابعة لدائرة المركز.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة داخل المسجد بين المجنى عليه "الشربينى عوض المتولى الخواجه"، وشخص آخر يدعي "صابر. ف .ع" نتيجة خلافات بينهما، وتطورت إلى اشتباك فقام الأخير بطعن المجنى عليه، بسلاح أبيض سكين كانت بحوزته، وتمكن الأهالى من الإمساك بالمتهم وتسليمه لضباط المباحث.

جرى نقل المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.