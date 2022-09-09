العثور على جثة طفل حديث الولادة في صندوق قمامة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل حديث الولادة بصندوق قمامة في العجمي.

تلقى اللواء خالد البروى، مساعد الوزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة رضيع ملقاة بصندوق قمامة.

انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة طفل رضيع حديث الولادة مقطوعة الحبل السرى وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها بصندوق قمامة بمحيط مساكن الايجى كاب.

وبسؤال أحد شهود العيان، قرر في التحقيقات أنه أثناء توجهه إلى الصندوق المشار إليه لإلقاء كيس القمامة، شك فى وجود لفافة وبفتحها اكتشف جثة الطفل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.