اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثة طفل حديث الولادة في صندوق قمامة بالإسكندرية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:44 م
العثور على جثة طفل حديث الولادة في صندوق قمامة بالإسكندرية جثة ـ أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل حديث الولادة بصندوق قمامة في العجمي.

تلقى اللواء خالد البروى، مساعد الوزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة رضيع ملقاة بصندوق قمامة.

انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة طفل رضيع حديث الولادة مقطوعة الحبل السرى وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها بصندوق قمامة بمحيط مساكن الايجى كاب.

وبسؤال أحد شهود العيان، قرر في التحقيقات أنه أثناء توجهه إلى الصندوق المشار إليه لإلقاء كيس القمامة، شك فى وجود لفافة وبفتحها اكتشف جثة الطفل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

 


الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة