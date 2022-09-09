العثور على جثة شاب فى حالة تعفن داخل الزراعات بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مسشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج، جثة شاب يبلغ من العمر 36 سنة عثر عليها في حالة تعفن بالأرض الزراعية بناحية قرية العتامنه دائرة مركز طما، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الجثة في حالة تعفن رمي متقدم ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بالعثور على شاب بناحية قرية العتامنه في حالة تعفن داخل الزراعات، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة إلى مشرحة المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بتقدم المدعو صلاح الدين ا ر 70 سنة نجار ويقيم بناحية العتامنه دائرة المركز ببلاغ بإكتشافه وفاة نجله المدعو أشرف ص ا ر 36 سنة نجار ويقيم بذات الناحية داخل الزراعات المواجهة لمنزله.

وبالانتقال وبالفحص تبين وجود جثة المذكور مسجاه داخل الأرض الزراعية المشار إليها وبمناظرتها تبين أنها في حالة تعفن رمي متقدم ومتحلله وأخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال المبلغ المذكور قرر بأن نجله المذكور معتاد المبيت بتلك المنطقة الزراعية المواجهة لمنزله منذ حوالي ثلاثة أشهر لوجود خلافات أسرية بينهما.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الجثة في حالة تعفن رمي متقدم ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية 00 ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.