العثور على جثة سيدة بالطريق العام توفيت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية بالغربية

الغربية محمد طارق

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سيدة بالطريق العام بمدينة سمنود في محافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة في الطريق العام.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة المركز وتبين وجود جثة لمسنة فى العقد السادس من العمر، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.