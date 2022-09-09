اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على أشلاء جثة مجهولة الهوية على شريط السكة الحديد بطنطا

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:05 م
العثور على أشلاء جثة مجهولة الهوية على شريط السكة الحديد بطنطا جثة- أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثر أحد المواطنين صباح اليوم على أشلاء جثة مجهولة الهوية متناثرة على شريط السكة الحديد، أمام قرية شبرا النملة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة من اهالي قرية شبرا النملة بالعثور على اشلاء جثة مجهولة الهوية على شريط السكة الحديد أمام القرية.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار طنطا الاسكندرية ، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 

مدير امن الغربية

طنطا

قرية شبرا النملة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة