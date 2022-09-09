العثور على أشلاء جثة مجهولة الهوية على شريط السكة الحديد بطنطا

الغربية مصطفى عادل

عثر أحد المواطنين صباح اليوم على أشلاء جثة مجهولة الهوية متناثرة على شريط السكة الحديد، أمام قرية شبرا النملة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة من اهالي قرية شبرا النملة بالعثور على اشلاء جثة مجهولة الهوية على شريط السكة الحديد أمام القرية.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار طنطا الاسكندرية ، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.