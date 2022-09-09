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الصين: ارتفاع إجمالى ضحايا الزلزال إلى 88 وفاة و30 مفقودا

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:51 م
الصين: ارتفاع إجمالى ضحايا الزلزال إلى 88 وفاة و30 مفقودا أضرار زلزال ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

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أعلنت السلطات المحلية الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي حصيلة ضحايا زلزال جنوب محافظة لودينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، إلى 88 قتيلا فيما لا يزال 30 شخصا مفقودا.

وأوضحت السلطات - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أنه لا يزال هناك 30 مفقودا وأكثر من 400 مصاب، فضلا عن 49 شخصا في حالة حرجة.

وخصصت الصين 150 مليون يوان "نحو 21.7 مليون دولار أمريكي" من صناديقها المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية لتقديم دعم إضافي لجهود الإنقاذ والإغاثة في مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر محافظة لودينغ يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت وزارة المالية - في بيان اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أن تلك الأموال ستستخدم بشكل مشترك من وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ، لتقديم الإغاثة الطارئة والمساعدة، والتركيز على عمليات البحث عن الأشخاص المتضررين من الكارثة وإنقاذهم وإعادة توطينهم، وتعويض الضحايا، وإزالة المخاطر، وتحديد المخاطر الثانوية للكارثة، فضلا عن إصلاح المساكن المتضررة.

وكانت الوزارتان قد خصصتا 50 مليون يوان من الصناديق المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية لمقاطعة "سيتشوان" في أعقاب الزلزال.

 


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