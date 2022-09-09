الصين: ارتفاع إجمالى ضحايا الزلزال إلى 88 وفاة و30 مفقودا

وخصصت الصين 150 مليون يوان "نحو 21.7 مليون دولار أمريكي" من صناديقها المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية لتقديم دعم إضافي لجهود الإنقاذ والإغاثة في مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر محافظة لودينغ يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت وزارة المالية - في بيان اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أن تلك الأموال ستستخدم بشكل مشترك من وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ، لتقديم الإغاثة الطارئة والمساعدة، والتركيز على عمليات البحث عن الأشخاص المتضررين من الكارثة وإنقاذهم وإعادة توطينهم، وتعويض الضحايا، وإزالة المخاطر، وتحديد المخاطر الثانوية للكارثة، فضلا عن إصلاح المساكن المتضررة.

وكانت الوزارتان قد خصصتا 50 مليون يوان من الصناديق المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية لمقاطعة "سيتشوان" في أعقاب الزلزال.