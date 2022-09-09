الصحف العالمية: حداد على وفاة الملكة إليزابيث.. تشارلز يتحول من شاب متشكك بنفسه إلى ملك.. العدل الأمريكية تسعى لاستعادة وصولها إلى وثائق مارالاجو.. خالد شيخ محمد لا يزال ينتظر المحاكمة بعد 21 عاما على 11 سبتمبر

كتبت ريم عبد الحميد

هيمنت وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، التي سرت تفاصيل الوفاة وإعلان تشارلز ملكا جديدا للبلاد.

الصحف الأمريكية:

نيويورك تايمز: تشارلز تحول من شاب متشكك بنفسه إلى ملك فى عمر 73 عاما

علقت صحيفة نيويورك تايمز على تولى تشارلز الثالث العرش فى بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية الخميس عن عمر 96.

وقالت الصحيفة إنه ربما لم يكن هناك من قبل على الإطلاق وريثا للعرش مستعدا لتولى المهمة مثل تشارلز. فأكبر بناء الملكة إليزابيث الثانى، والرجل الذى ولد ليكون ملكا أصبح كذلك بالفعل بعد وفاة والدته. وكملك، سيصب تشارلز الثالث رئيس أهم ملكية دستورية، ورئيس العائلة الملكية الأكثر اتساعا، ورمزا للاستمرارية فى بلد تتعرض للعواصف.

وبعد أن كان شابا محرجا يشكك فى نفسه، ثم زوج غير سيعد فى منتصف العمر، أصبح تشارلز البالغ من العمر 73 عاما، شخصية واثقا بنفسه وقد ك الشيب شعره، ويشارك فى قضايا التغير المناخى وحماية البيئة، والتي كانت من قبل غريبة، لكناه تبدو متزامنة مع العصر الأن.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن رحلة تشارلز كانت أقل استحسانا، ربما بشكل حتمى. ، فقد تم تشريح نواقصه وإحباطاته بلا رحمة من قبل الإعلام، بدءا من هوايته مع الحيوانات الأليفة وحتى نقد العمارة إلى الزراعة العضوية، حيت تعرض لسخرية مستمرة. ثم زواجه من الاميرة ديانا الذى كان موضوع صحافة التابلويد، والاتهامات المتبادلة بالخيانة الزوجية، وهى القضية التي لا تزال الحدث الحاسم فى حياته العام بالنسبة لكثيرين حتى الآن.

وفى ظل فضائح حياته العامة فى منتصف التسعينيات، ذهب بعض المنتقدين على حد القول بأن وريث العرش الذى يغرق فى الفضائح قد فقد الق فى ان يكون ملكا، وان التاج يجدب أن يتخطى جيلا، ويذهب إلى ابنه الأكبر الأمير ويليام.

واشنطن بوست: العدل الأمريكية تسعى لاستعادة وصولها إلى وثائق مارالاجو

طلب الإدعاء الفيدرالي الأمريكي، ممثلا لوزارة العدل، من قاضى استعادة الوصول إلى المواد السرية التي تمت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب فى مارالاجو، وقالو إن تحقيقهم الجنائى المستمر بحاجة إلى تحديد ما إذا كان هناك أوراق حكومية سرية لم يتم العثور عليها بعد، وأشاروا

إلى أنهم يخططون للاستئناف فى القضية امام محكمة أعلى بدافع الأمن القومى.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن محاميى وزير الدفاع قالوا لقاضية المقاطعة الأمريكيى ايلين كانون أنه لو لم تستجيب لطلبهم بحلول 15 سبتمبر، فإنهم سيتقدمون باستئناف أمام محاكم الاستئناف فى الدائرة الحادية عشر فى أتلانتا.

وكانت كانون قد وافقت يوم الاثنين الماضى على طلب من ترامب بتعيين خبير خاص لفحص الوثائق المصادرة. وقالت للإدعاء إنهم لا يستطيعون استخدام المواد حتى يتم مراجعتها. وأبطأ هذا القرار، على الأقل بشكل مؤقت، التحقيق الجنائى البارز فى سوء التعامل المحتمل مع المعلومات السرية التي كانت بحوز ترامب فى ناديه للجولف فى فلوريدا حيث يقيم منذ مغادرته البيت الأبيض، إلى جانب احتمال إخفاء او تدمير وثائق حكومية.

وكانت واشنطن بوست قد ذكرت أنه من بين الوثائق التي تمت مصادرتها من قبل الإف بى أي واحدة تتحدث عن قدرات عسكرية لحكومة أجنبية، تشمل قدرات نووية، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر. وقالت المصادر ان بعض التفاصيل التي وردت فى الوثائق المصادرة تتناول عمليات أمريكية سرية للغاية والتي يتم حمايتها عن كثب، ولم يعرف عنها بعض كبار مسئولي الأمن القومى شيئا.

أسوشيتدبرس: خالد شيخ محمد لا يزال ينتظر المحاكمة بعد 21 عاما على 11 سبتمبر

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إنه بعد مرور أكثر من عقدين على وقوع هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، فإن خالد شيخ محمد، الذى يوصف بأنه العقل المدبر لهذه الهجمات، لا يزال ينتظر المحاكمة.

وذكرت الوكالة فى تقريرها إن المطاردة العالمية للرجل الثالث فى القاعدة فى هذا الوقت قد استغرقت 18 شهرا، إلا أن محاولات أمريكا لتقديمه للعدالة بمنطق قانونى قد استغرق وقتا أطول من ذلك بكثير. ويقول المنتقدون إنه أصبح واحدا من أكبر إخفاقات الحرب على الإرهاب.

ومع اقتراب الذكرى الحادية والعشرين لهجمات سبتمبر الإرهابية، فإن خالد شيخ محمد وأربعة رجال آخرين تم اتهامهم بجرائم لها صلة بـ 11 سبتمبر لا يزال وفى مراكز الاعتقال الأمريكى فى جوانتانامو، فإن محاكمتهم المخطط لها أمام محكمة عسكرية تم تأجيلها إلى ما لا نهاية.

وكانت الانتكاسة الأخيرة الشهر الماضى عندما ألغيت جلسات استماع قبل المحاكمة، والتي كان من المقرر عقدها أوائل الخريف. وكان التأجيل واحدا من سلسلة خيبات الأمل لأقارب من يقرب من 3000 ضحية فى تلك الهجمات، ومانوا يأملون منذ فترة طويلة أن تنتهى المحاكمة، وربما يحصلون على إجابة لأسئلة لا تزال معلقة.

ولو تمت إدانة خالد شيخ محمد، فإنه يكن أن يواجه عقوبة الإعدام. وعندما سئل محامى أحد المتهمين الآخرين مع محمد، الذى يواجه اتهامات بنقل أموال لمخططى الهجمات، أكد المحامى جيمس كونيل التقارير التي تشير إلى أن الطرفين لا يزالوا يحاولون التوصل إلى اتفاق قبل المحاكة والذى يمكن أن يؤدى إلى تجنب المحاكة ويسفر عن احاكم أخف ولكنها ستكون أطول.

رؤساء أمريكا السابقون ينعون إليزابيث الثانية..ترامب: لن ننسى صداقتها وحكمتها

أعرب كافة الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين لا يزالوا على قيد الحياة عن حزنهم لوفاة إليزابيث. وقال دونالد ترامب على منصته على السوشيال ميديا تروث سوشيال إن إليزابيث سيتم تذكرها دائما لإخلاصها لبلادها وتفانيها الراسخ لمواطنيها من الرجال والنساء. وأضاف: أنا وميلانيا نعتز دائما بوقتنا مع الملكة ولن ننسى أبدا صداقة صاحبة الجلالة الكريمة، والحكمة العظيمة وروح الدعابة الرائعة، يا لها من سيدة عظيمة وجميلة ولم يكن هناك أحد مثلها.

وقال باراك وميشيل أوباما إنها قامت بدور الملكة بنفسها، وبعهد كان سمته الأناقة والعمل الدؤوب وتحدى الصعاب والتوقعات الموضوعة على نساء جيلها.

وأضاف باراك إنها رحبت به هو وزوجته، كأول رئيس أمريكى وسيدة أولى من أصل فريقى، على الساحة العالمية بأذرع مفتوحة وسخاء غير عادى. بينما وصفها جورج دبليو بوش بانها امرأة ذات ذكاء وسحر وذكاء عظيم. وقال بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون، إنهما ينضما إلى الناس فى جميع أنحاء العالم فى تقديم الشكر على حياتها الاستثنائية.

وقال جيمى كارتر فى بيان إن كرامة إليزابيث وإحساسها بالواجب كانا مصدر إلهام، ويشارك الملايين حول العالم فى الحداد على قائدة عظيمة.

الصحف البريطانية:

جلسة برلمانية الجمعة تستمر 10 ساعات وإطلاق 96 طلقة لتأبين الملكة إليزابيث

تشهد بريطانيا اليوم العديد من الإجراءات لتأبين الملكة إليزابيث الثانية، ملكة البلاد التي رحلت الخميس عن عمر يناهز 96 عاما. حيث قالت شبكة سكاى نيوز إن البرلمان لن يعقد جلسته الصباحية المعتادة الجمعة لمناقشة القوانين العامة. وبدلا من ذلك، سيعقد النواب جلسة خاصة يلقون فيها كلمات تعبر عن حزنهم لوفاة الملكة. ومن المتوقع أن تستمر الجلسة لمدة 10 ساعات كاملة، وسيكون فى مقدمة المتحدثين خلالها رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس.

وفى الوقت الذى بدأت فيها البريطانيون يتجمعون امام قصر باكنجهام إلقاء الورد تعبير عن حزنهم لوفاة ملكتهم على مدار سبعة عقود، فإن العاصمة البريطانية لندن ستشهد إطلاق 96 طلقة لتأبين الملكة، ويمثل هذا العدد عمر الملكة التي عاشت 96 عاما. وبعد الخطاب سينطلق لندن فى جولة بالمملكة يزور فيها قادة حكومات إيرلندا لشمالية وويلز واسكتلندا قبل العودة على لندن.

وسيلقى الملك تشارلز الثالث خطاب متلفز للبريطانيين ينعى فيه والدته الراحلة، ويتعهد خلال بخدمة البلاد بعد توليه العرش.

إندبندنت: أشياء كثيرة تتغير فى بريطانيا بعد وفاة إليزابيث أبرزها النقود والطوابع

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إنه مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية، سيتعين تغيير العديد من السلع والرموز والألقاب الشهيرة.

وأوضحت الصحيفة أن النقود والطوابع والميداليات لن تحمل بعد ذلك صورة الملكة إليزابيث، ولكن صورة نجلها الملك الجديد تشارلز الثالث. وسيتم تصميم علم وشعار جديد للملك الجديد كما سيتم تعديل النشيد الأكثر شهرة على الإطلاق.

وحتى كبار المحامين، الذين عرفوا على مدار 70 عاما بمستشارى الملكة QC، سيتعين عليهم ان يتكيفوا مه اللقب الجديد لمستشار الملك الذى يرمز Tليه بـ KC. وتوضح الصحيفة أنه فى بريطانيا يشير لقب مستشار الملكة Queen Counsel QC إلى مجموعة من المحامين الذين عينتهم الملكة ليكونوا جزء من فريقها القانوني. ومع قدوم ملك جديد، فإن لقبهم سيتم تحويل اللقب إلى KING Counsel .KC

بالنسبة للنقود، لعبت العملة دورا بارزا تاريخيا فى نشر شهرة الملوك: وذلك لأنه بالنسبة لكثيرين، كانت صورة الملك على العملة هي الشبه الوحيد للملك الذى يرونه فى حياتهم. وخلال فترة الملكة إليزابيث، كانت هناك خمس صور للملكة على العملات.

ومن المتوقع أن يسير تشارلز على درب والدته الراحلة، حيث سيتم عمل بورتريه جديد له ليوضع على كل العملات الجديدة وأيضا الطوابع والتى سيتم تداولها مع توليه العرش.

ومن المتوقع أن يتواصل إصدار العملات التى تحمل صورة الملكة إليزابيت حتى المستقبل القريب، وتظل كل العملات التي تحمل صورتها صالحة لاستخدام.

تنفيذا لرغبة إليزابيث..كاميلا باركر تصبح ملكة لبريطانيا وتتوج بجوار تشارلز

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن كاميلا باركر، الذى اتهمها البعض بانها مدمرة للزواج، على الأقل من جانب أميرة ويلز ديانا، ستصبح ملكة، وسيتم تتويجها بجوار الملك تشارلز الثالث عند تتويجه.

وأوضحت الصحيفة أنها كانت أمنية صادقة للملكة إليزابيث الراحلة، تم التأكيد عليها عشية مرور 70 عاما على توليها العرش فى فبراير الماضى، أن تصبح زوجة تشارلز عند توليه العرش باسم الملكة، وهو نفس اللقب الذى تم منحه على إليزابيث ، زوجة الملك جورج السادس التي منحت عند وفاة الملك لقب الملكة الأم.

وقالت الملكة فى خطابها: عندما يصبح ابنى تشارلز ملكا، أعرف أنمن ستمنحونه وزوجته كاميلا نفس الدعم الذى منحتمونى إياه، إنها رغبتى المخلصة فى تحقيق ذلك، وعندما يحين هذا الوقت، ستعرف كاميلا باسم ملكة كوسورت بينما تواصل خدماتها المخلصة.

وتقول جارديان إن تشارلز طالما تمنى أن تأخذ كاميلا لقب ملكة وتتوج ، إلا أن فكرة أن تعرف باسم الملكة كاميلا لم تكن ممكنة إلا بسبب التحول غير العادى فى الرأى العام الذى كان شديد العداء لكامليلا.

فبسبب علاقتها بالأميرة تشارلز ودوره فى انفصاله عن الأميرة ديانا، كان محتما ألا تحظى كاميلا بالقبول من قبل الرأى العام البريطانى بعد مقابلة ديانا الشهيرة عام 1955 التي كشفت فيها عن العلاقة بين أمير وزيلو وباركر، وقالت إن زيجتهما كانت تشمل ثلاثة أطراف.

جارديان:

أبناء هارى وميجان يصبحون أمراء بعد وفاة الملكة إليزابيث

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن وفاة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية تعنى أن أبناء دوق ودوقة ساسكس، هارى وميجان ماركل يحق لهما حمل اللقب، ما لم يقم الملك تشارلز الثالث بتغيير البروتوكول.

وأوضحت الصحيفة أن وفاة الملكة إليزابيث، التي فارقت الحياة الخميس عن عمر يناهز 96 عاما، يعنى أن نجل هارى وميجان، أرتشى مونتباتن وندسور، أصبح حاليا أميرا من الناحية، وهو اللقب الذى سبق أن أشارت والدته ميجان أنه حرم منه بسبب عرقه.

كما أن شقيقته الصغرى لي لي بيت "ليلى" كونتباتن وندسور"، يحق لها ان تصبح أميرة بعد وفاة الملكة، وبعد أن أصبح جدها الأمير ملكا.

وخلال مقابلة مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفرى العام الماضى، تحدثت ميجان عن صدمتها من إخبارها بان ارتشى لن يحصل على حماية الشرطة لأنه لا يحمل لقبا، وأشارت إلى أن القرار تم اتخاذه بسبب عرقه المختلط.

وأشارت دوق ودوقة ساسكس فى المقابلة إلا أنهما كان يتوقعان أن يحصل أرتشى على لقب أمير بعد تولى تشارلز العرش، لكن تم إخبارهما بأن البروتكول يمكن أن تتغير، تماشيا مع رغبة تشارك فى تقليص الملكية، ومن ثم فإن الطفل قد يتم استبعاده من أن يكون من أصحاب السمو الملكى أو أميرا.

ووفقا للبرتوكولات التي وضعها الملك جورج الخامس فى عام 1917، فإن أبناء وأحفاد الملك لهم الحق التلقائى فى حمل لقب أصحاب السمو الملكى وأمير ـو أميرة. وعندما ولد أرتشى كان ابن حفيد الملكة، ليس حفيا، لكن لمنعه من أن يصبح أميرا، سيضطر تشارلز إلى إصدار خطابات تعديل حق أرتشى وليلى فى أن يصبحا أمير وأميرة.