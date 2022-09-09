اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 09:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق أعلى سطح عقار بميدان الساعة فى الإسكندرية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 07:49 م
السيطرة على حريق أعلى سطح عقار بميدان الساعة فى الإسكندرية سيارات مطافئ - أرشيفية
الاسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع مساء اليوم الجمعة، في قمامة أعلى سطح عقار مكون من 4 طوابق بميدان الساعة شرق الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بعقار أول شارع الجلاء بميدان الساعة، وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بأخشاب قديمة ومتروكات أعلى سطح عقار مكون من أرضي و4 طوابق، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة سيارات الإطفاء ومنع امتدادها لباقى العقارات المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حريق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة