السفير السعودى بالقاهرة: مصر تمتلك مقومات عديدة لتكون مركزا تجاريا دوليا

كتب عبد الحليم سالم

في مستهل اللقاء، رحب الوزير، بالسفير السعودي الذي قدم له التهنئة بمناسبة توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.

وأكد الوزير، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، على متانة العلاقات الثنائية المتميزة والروابط الأخوية القوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والممكلة العربية السعودية والشعبين الشقيقين، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وحرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرون السعوديون، مشيرًا إلى خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين البلدين على مختلف الأصعدة في ظل ما تشهده هذه العلاقات من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد السفير السعودي على عمق العلاقات التاريخية القوية بين المملكة ومصر، وحرص الجانب السعودي على تنمية مجالات التعاون المشترك وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، مشددًا على ضرورة أن تتجاوز الشراكة المصرية السعودية نطاق البلدين إلى مختلف الأسواق العالمية خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات عديدة منها موقع جغرافي متميز وأيدي عاملة ذات مهارة عالية وموارد طبيعية وبنية تحتية وغيرها، ما يؤهلها أن تكون مركزًا صناعيًا وتجاريًا دوليا.