وقال الرئيس الصيني - حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - "إن وفاتها خسارة كبيرة للشعب البريطاني"، مشيرا إلى أنها كانت أول ملكة بريطانية تزور الصين وهو ما قامت به عام 1986.

وشدد الرئيس الصيني على أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات بين الصين وبريطانيا وعلى استعداد للعمل مع الملك تشارلز الثالث لاغتنام الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كفرصة لتعزيز العلاقات، والتنمية المستقرة للعلاقات الثنائية لصالح البلدين وشعبيهما.

وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - في منزلها بإسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.