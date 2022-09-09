اليوم السابع
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الرئيس الصربى: لن نعترف باستقلال كوسوفو

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:25 م
الرئيس الصربى: لن نعترف باستقلال كوسوفو الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش
كتب محمد جمال

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أكد الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش أن بلجراد لن تعترف باستقلال إقليم كوسوفو المعلن من جانب واحد، مشيرا إلى الحاجة لإيجاد حل وسط للتسوية.

وكتب على "إنستغرام": "جرى الحديث عن مستقبل صربيا، لن نعترف بكوسوفو. في الوقت الحالي نتحدث مع ميروسلاف لاجاك الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلجراد وبريشتينا والقضايا الإقليمية الأخرى في غرب البلقان، ومع مستشاري الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في فرنسا وألمانيا إيمانويل بون، وجينس بليتنر".

وتابع: "أنا دائما على استعداد لإيجاد حلول وسط، بما يتوافق مع دستور صربيا وقرار مجلس الأمن الدولي 1244".


ألكسندر فوتشيتش

صربيا

كوسوفو

استقلال كوسوفو

البلقان‎



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