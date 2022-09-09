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الرئيس السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتسفيه جهود الدولة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 04:03 م
الرئيس السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتسفيه جهود الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص خلال جولته اليوم على تفنيد ما يتم تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة.
 
وأكد الرئيس السيسى، أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة التى تهدف الى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس من خلال تحسين خواص الشوارع واستغلال كافة المسطحات المتاحة لذلك، وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة كإقامة الكباري دون إزالتها أو المساس بها.
 
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (1)
 
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (2)
 
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (3)
 
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (4)
 
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (5)
 
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (6)
 
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (7)
 

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