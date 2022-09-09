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الرئيس السيسي: عملنا على تخفيف الزحام على 20 مليون مواطن فى القاهرة الكبرى

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 07:45 م
الرئيس السيسي: عملنا على تخفيف الزحام على 20 مليون مواطن فى القاهرة الكبرى الرئيس السيسي
كتب: محمد عبد العظيم – أحمد قنديل

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تسعي لتسهيل الحركة المروية فى القاهرة، متابعا: "نفذنا العديد من الكباري والطرق الجديدة.. ولتخفيف الزحام على 20 مليون مواطن موجودين فى القاهرة". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري: "الهدف من المحاور فى منطقة المقطم.. تخفيف الحركة على صلاح سالم.. وعارف إنه فيه تطوير لصلاح سالم". 
 
 
جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

جانب من الجولة (4)
جانب من الجولة (4)

جانب من الجولة (5)
جانب من الجولة (5)

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

 


الرئيس السيسي

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