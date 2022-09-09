الرئيس السيسي: المواطنون من خلال الاستخدام والممارسة عرفوا حجم المشروعات

كتب: محمد عبد العظيم – أحمد قنديل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المواطن بدأ يدرك قيمة وأهمية المشروعات الكبري التى تنفذها الدولة، متابعا: "الناس ماكنتش متصورة اللى احنا بنعمله.. النهاردة الناس من خلال الاستخدام والممارسة العلمية عرفت حجم المجهود".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري: "لو شايفين حاجة تانية تتعمل بالقرب من المحاور الجديدة التى يتم تنفيذها .. قولوا عليها ونعملها".