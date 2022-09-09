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الرئيس السيسي: المواطنون من خلال الاستخدام والممارسة عرفوا حجم المشروعات

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 07:53 م
الرئيس السيسي: المواطنون من خلال الاستخدام والممارسة عرفوا حجم المشروعات الرئيس السيسي
كتب: محمد عبد العظيم – أحمد قنديل

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المواطن بدأ يدرك قيمة وأهمية المشروعات الكبري التى تنفذها الدولة، متابعا: "الناس ماكنتش متصورة اللى احنا بنعمله.. النهاردة الناس من خلال الاستخدام والممارسة العلمية عرفت حجم المجهود". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري: "لو شايفين حاجة تانية تتعمل بالقرب من المحاور الجديدة التى يتم تنفيذها .. قولوا عليها ونعملها". 
 
جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

جانب من الجولة (4)
جانب من الجولة (4)

جانب من الجولة (5)
جانب من الجولة (5)

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

 


الرئيس السيسي

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