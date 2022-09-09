اليوم السابع
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الرئيس السيسى: نسعى لتسهيل الحركة على المواطنين دون إزالة المنشآت

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 07:43 م
الرئيس السيسى: نسعى لتسهيل الحركة على المواطنين دون إزالة المنشآت جانب من الجولة
كتب: محمد عبد العظيم – أحمد قنديل

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تسعى لتسهيل الحركة على المواطنين، متابعا: "إحنا بنعمل كده ليه.. علشان كل المصلحة أنه يتم تسهيل حجم الحركة داخل الكتلة السكنية الضخمة.. ومكنش فيه حل لأنه لو فكرنا نعمل حاجة غير كده هنشيل حجم ضخم جدا من المنشأت".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري: قولنا نحرر الحركة.. اللى يخرج يخرج بسرعة.. وبالتالي يخفف على المنطقة السكنية.. بنتكلم عن مدينة المقطم.. وشارع 9.. وصعب نشيل حاجة فيه".
 
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لما نخلص محور ياسر رزق والكورنيش الحركة للمقطم هتكون سهلة".
 
جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

جانب من الجولة (4)
جانب من الجولة (4)

جانب من الجولة (5)
جانب من الجولة (5)

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

 


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