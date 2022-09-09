الرئيس السيسى: لا يمكن المساس بالمناطق التى بها مقابر تاريخية أو معالم أثرية

كتب: محمد عبد العظيم – أحمد قنديل

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تفنيد ما يتم تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية فى إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة، قائلا: "يهمني أقول لكل الناس اللى بتسمعنى واللي ليهم تواجدات.. سواء مقابر ذات قيمة لشخصيات احنا بنقدرها ونحترمها.. أو ذات آثر تاريخي".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري: "لا يمكن أبدا نعمل حاجة تجاه مناطق فيها مقابر لشخصيات نقدرها ونحترمها أو لمناطق آثرية.. ونعالج هذا الأمر بكباري ومهم نقول ده.. ومش ندي فرصة لحد يشوه الجهد اللى بنعمله".