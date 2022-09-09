وأضاف زيمان - حسبما نقل راديو براغ الدولى في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - أن الملكة إليزابيث الثانية كانت رمزا للاستقرار.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا عن حزنه العميق لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، كما أرسل تعازيه القلبية والصادقة إلى العائلة المالكة والشعب البريطاني وشعوب الكومنولث.

من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إن الملكة إليزابيث الثانية كانت رمزا للتفاني والعمل الجاد والإنسانية.

وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - في منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.



