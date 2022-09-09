الرئيس البوروندى إيفاريست نداييشيمى يعيد تشكيل الحكومة

كتب محمد جمال

أعلن الرئيس البوروندى إيفاريست نداييشيمى اليوم إعادة تشكيل الحكومة من خلال ضم 5 حقائب وزارية جديدة إلى مجلس الوزراء الجديد.



وأفادت الرئاسة البورندية في بيان اليوم أن 5 وزراء جدد سيدخلون الحكومة المكونة من 15 وزيرا، حيث حل سانكتوس نيراغيرا مستشار جامعة بوروندي محل ديو غايد روريما وزيرا للبيئة والزراعة والثروة الحيوانية، فيما تولى ديودون دوكوندان حقيبة البنية التحتية والمعدات والإسكان الاجتماعي، وشغل مارتن نيتريتسي السكرتير الدائم في وزارة الداخلية وتنمية المجتمع والأمن العام منصب وزير الداخلية، إضافة الى تعيين ندير اكوبوكا رئيسا جديدا للوزراء في البلاد.



كما كلف أوديس نيونزيما محل دوميتين نديهوكوبوايو بحقيبة المالية والميزانية والتخطيط الاقتصادي.