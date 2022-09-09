وأوضح الرئيس الأمريكي للصحفيين أنه لم يتحدث حتى الآن إلى الملك تشارلز الثالث بعد وفاة الملكة، قائلاً : "أنا أعرفه، لم أتحدث معه ولم أتصل به بعد".