وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته إذاعة (مونت كارلو) الدولية - أنه لم يسقط ضحايا أو جرحى فى أعقاب الانفجار، مشيرة إلى أن الطاقم المكون من 75 جنديًا على متن السفينة ليس في خطر، وقدرة السفينة على الطفو لم تتأثر ولا توجد أضرار كبيرة على متنها.

وأوضح البيان أنه تم إبلاغ السفينة بوجود لغم منجرف على بعد حوالى 25 ميلًا بحريًا شمال شرقي ميناء "كونستانتا" الروماني على البحر الأسود، لكن لم تتمكن من نزع فتيله قبل أن يصطدم بها بسبب الرياح والأمواج العاتية، مشيرا إلى أنه منذ بدء الأزمة الأوكرانية تم تدمير نحو 28 لغمًا في المياه الغربية للبحر الأسود.