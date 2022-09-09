الدفاع الألمانية: سنرسل مدافع من طراز "جيبارد" إلى أوكرانيا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ديفيد هيلمبول، أنه سيتم إرسال مدافع ذاتية الدفع المضادة للطائرات من طراز "جيبارد" إلى أوكرانيا من مستودعات المؤسسات الصناعية.

وقال المتحدث - في مؤتمر صحفي ببرلين، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة - أن صواريخ جيبارد لم تكن في خدمة الجيش الألماني منذ سنوات عديدة مما يعني أنه لا توجد حاجة لاستبدالها وسيتم توفيرها من مخزون الصناعة".

وفي الوقت نفسه، لم يحدد المتحدث متى سيتم نقل هذه المعدات إلى القوات المسلحة لأوكرانيا.

وتعليقًا على إمكانية تجهيزها، أشار المتحدث إلى أن هناك إمكانيات وأنظمة مختلفة، على سبيل المثال، لتثبيت دفاع جوي أو معدات أخرى عليها، ولكن ذلك سيخضع للمناقشة مع الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن "الدفعة الثانية من المدافع المضادة للطائرات من طراز جيبارد سيتم تسليمها قريبًا"، لافتة إلى ضرورة إرسال دبابات من طراز بايبر إلى أوكرانيا في المستقبل القريب.

وأشارت الوزيرة إلى أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بـ"حزمة مساعدات الشتاء" من مولدات كهربائية وملابس حرارية وغذاء ومعدات ميدانية، لافتة إلى البرنامج التدريبي للجيش الأوكراني الذي سيتم تنفيذه مع هولندا. وسيتم توسيع نطاق الدورات التدريبية في الأشهر المقبلة مع مراعاة احتياجات القوات المسلحة لأوكرانيا. وفي هذا السياق، أعلنت لامبرخت عن مبادرة جديدة وهي إجراءات إزالة الألغام.

وقالت لامبرخت: "هذا يدل على أننا ندعم أوكرانيا على نطاق واسع للغاية وبصورة مكثفة للغاية".

ووفقًا لقائمة "الدعم العسكري لأوكرانيا" على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، تخطط ألمانيا لتزويد أوكرانيا بـ16 دبابة من طراز بايبر و10 مدافع مضادة للطائرات من طراز جيبارد بالإضافة إلى ذخيرة.