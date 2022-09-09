الدستورية: مشاركة 40 دولة و60 قاضيا في اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية

كتب إبراهيم قاسم

كشف المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن مشاركة 40 دولة أفريقية في الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم والمجالس العليا والدستورية الأفريقية.

وقال المستشار طارق شبل، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، خلال المؤتمر، إنه يشارك 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، ونحو 60 قاضيا.

ووجه المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى بداية كلمته فى المؤتمر الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يرعى لاجتماع رؤوساء المحاكم الدستورية الأفريقية، كما وجه الشكر للسفير سامح شكرى وزير الخارجية لتوفيره كافة السبل والإمكانيات اللازمة لعقد الاجتماع.

ويعد هذا الاجتماع هو السادس، بعد قيام المحكمة الدستورية العليا المصرية بعقده فى عام 2017، والذى يجمع الأشقاء الأفارقة من أكثر من دولة أفريقية لتحقيق التعاون القضائي الدستورى الذي يضمن للمواطن الأفريقي أن يتمتع بالحرية والعدالة والمساواة.

ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة للدول الأفريقية لما يتضمنه من توصيات هامة تساعد على تحقيق القضاء الدستورى للمواطنين فى القارة السمراء.