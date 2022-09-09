اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:42 م
أكرم القصاص
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الداخلية توزع حقائب وأدوات مدرسية على المناطق الأولى بالرعاية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:50 م
الداخلية توزع حقائب وأدوات مدرسية على المناطق الأولى بالرعاية مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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في إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، من خلال "منظومة أمان"، بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن.
 
يأتي ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.
جاء ذلك فى إطار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وزارة الداخلية تهدى حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر إحتياجاً.
 
 

كلنا واحد

حقائب مدرسية

الاسمرات

الداخلية



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